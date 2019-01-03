نائب أردني يطالب بلاده بإعادة فتح الأجواء السورية أمام الطيران المدني الأردني

طالب النائب الأردني طارق خوري بلاده بفتح الأجواء السورية أمام شركات الطيران الأردنية، معتبراً أن ذلك من مصلحة الأردن ومن شأنه تقليل كلفة الرحلات الجوية التي تضطر إلى المرور فوق فلسطين المحتلة.

وقال خوري في كلمة ألقاها خلال جلسة للبرلمان الأردني تنعقد للتصويت على مشروع قانون الموازنة العامة الأردنية لعام 2019 “سلطة الطيران المدني تغلق الأجواء السورية. إغلاق الأجواء السورية هو لمصلحة الكيان الصهيوني وأنا أعرف أن ذلك بدون قصد [كان] أثناء الأزمة [السورية] لكن أحدا لم يتحدث بالموضوع”.

وأضاف “إغلاق الأجواء السورية يعني أن شركات الطيران الأردني مجبرة أن تطير فوق أرض فلسطين وأن تدفع رسوما إلى الكيان الصهيوني أعلى بكثير من الرسوم التي تتقاضاها الدولة السورية، هذا غير فرق الوقت وزيادة الكلفة عند المرور عبر فلسطين”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية