ايران.. افتتاح خطوط لإنتاج معدات دفاعية متطورة

جرى في ايران افتتاح خطوط انتاج معدات الكترونية ودفاعية متطورة، اليوم الخميس، في شركة الصناعات الالكترونية، بحضور وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية العميد امير حاتمي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن العميد امير حاتمي أزاح اليوم الستار، في شركة الصناعات الالكترونية في شيراز التابعة لوزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية، عن احدث المنتجات والمنظومات والمعدات الالكترونية والدفاعية المتطورة في مجالات الرادار والحرب الالكترونية والجوية ومعدات المطارات والالكترونية البحرية.

واعلن العميد حاتمي ان المتخصصين في الصناعات الدفاعية تمكنوا من تحويل التهديدات والعقوبات الى فرص والتوصل الى مستوى من التطور باتت فيه بالاضافة الى تزويد القوات المسلحة الايرانية بالمعدات، تصدر منتجاتها الى عدد من الدول التي تمتلك التكنولوجيا ايضاً.

وأشار وزير الدفاع الايراني الى حسابات الاعداء الخاطئة في اضعاف اركان البلاد بداية انتصار الثورة الاسلامية، قائلا، تمكنا اليوم من خلال حيازة جميع مقومات التقدم من توفير حاجيات البلاد عبر الاعتماد على القدرات الوطنية.

المصدر: مهر