أضرار في المزروعات وتوقف الملاحة في مرفأ صور بسبب المنخفض الجوي

تسبب تساقط الامطار الغزيرة وسرعة الرياح بأضرار مادية في منطقة صور، وخصوصا في المزروعات والموز والحمضيات وقد اقتلعت الرياح الخيم البلاستيكية، وأدى هطول الامطار الى انشاء برك ومستنقعات في الاحياء وبعض الشوارع لا سيما في منطقة العباسية والمساكن الشعبية في ضواحي صور، فيما تحول مرأب الشاطىء عند المدخل الجنوبي الى مستنقع للمياه. وفي رأس العين عند المدخل الشمالي للمدينة، غمرت المياه الاراضي الزراعية متسببة بخسائر في المزروعات.

وفي المرفأ توقفت حركة الملاحة بسبب ارتفاع الأمواج حتى 5 امتار، وتوقف الصيادون عن مزاولة عملهم وقد لجأ بعضهم الى تحصيل شباكهم ومراكبهم من حرم الميناء خوفا من ارتفاع الامواج وسرعة الرياح.

المصدر: الوكالة الوطنية