نائب أردني يطالب بلاده بإعادة فتح الأجواء السورية أمام الطيران المدني الأردني

طالب النائب الأردني طارق خوري بلاده بفتح الأجواء السورية أمام شركات الطيران الأردنية. وأكد أن “ذلك من مصلحة الأردن ومن شأنه تقليل كلفة الرحلات الجوية التي تضطر إلى المرور فوق الكيان الإسرائيلي”.

وقال خوري في كلمة ألقاها خلال جلسة للبرلمان الأردني تنعقد للتصويت على مشروع قانون الموازنة العامة الأردنية لعام 2019 “سلطة الطيران المدني تغلق الأجواء السورية وإغلاق هذه الأجواء هو لمصلحة الكيان الصهيوني”، وتابع “أنا أعرف أن ذلك بدون قصد وكان أثناء الأزمة السورية لكن أحدا لم يتحدث بالموضوع”.

وأضاف النائب الاردني “إغلاق الأجواء السورية يعني أن شركات الطيران الأردني مجبرة أن تطير فوق أرض فلسطين وأن تدفع رسوم إلى الكيان الصهيوني أعلى بكثير من الرسوم التي تتقاضاها الدولة السورية، هذا غير فرق الوقت وزيادة الكلفة عند المرور عبر فلسطين”.

وقال النائب الاردني “اعتقد أنه لا خوف الآن من المرور فوق الأجواء السورية”، وأشار الى أن “فتح الأجواء لمصلحة الأردن وشركات الطيران الأردنية وضد مصلحة الكيان الصهيوني”.

المصدر: سبوتنيك