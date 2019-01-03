محمود عباس يصل الى مصر الجمعة

يصل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الجمعة الى العاصمة المصرية القاهرة في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام، يلتقي خلالها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وقال سفير فلسطين لدى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية ذياب اللوح إن “للقاء سيتضمن بحث بلورة رؤية سياسية فلسطينية مصرية للتحرك لمواجهة كل التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، خاصة في ظل استهداف القدس واللاجئين ومحاولة الولايات المتحدة الاميركية واسرائيل القضاء على حل الدولتين”.

واوضح السفير ان “الرئيس سيشارك في افتتاح مجمع الاديان في العاصمة المصرية الادارية الجديدة وحضور قداس منتصف الليل للطوائف المسيحية التي تسير وفق التقويم الشرقي”، واضاف ان “مشاركة الرئيس في افتتاح مجمع الاديان له دلالات كثيرة تظهر كمية التسامح والتعايش بين المسلمين والمسيحين في فلسطين ومصر وانهم يقفون صفا واحدا لمواجهة كل التحديات التي تواجه البلدين”، وشدد على ان “المسلمين والمسيحين كل في فلسطين ومصر يحملون رسالة واحدة هي الوطنية والانتماء لبلدانهم”.

المصدر: وكالة معاً