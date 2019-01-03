#الحديدة: مرتزقة العدوان يقصفون بعدد من القذائف والأسلحة الرشاشة قرية الشيخ في منطقة كيلو16 – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 3 2019 - 17:52

#الحديدة: مرتزقة العدوان يقصفون بعدد من القذائف والأسلحة الرشاشة قرية الشيخ في منطقة كيلو16

منذ 55 mins 3 January، 2019
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة