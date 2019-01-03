روسيا: انتهاء عمليات انتشال ضحايا المبنى المنهار وسط البلاد

أعلن نائب رئيس هيئة الطوارئ الروسية ألكسندر تشوبريان انه تم انتشال الجثة الأخيرة من تحت انقاض المبنى السكني الذي انهار في مدينة ماغنيتاغورسك الروسية وهي الـ39 والأخيرة. وتابع ان “اعمال الانقاذ ستنتهي اليوم”.

وقال تشوبريان في حديث له الخميس “انتشلنا اليوم الجثة الـ39 ونؤكد عدم وجود اشخاص اخرين تحت انقاض المبنى”، واضاف “عمال الإنقاذ سينهون العملية اليوم”، ولفت الى انه “تم التعرف على 38 جثة”.

وكان رئيس مقاطعة تشليابنسك في منطقة الأورال وسط روسيا، بوريس دوبروفسكي، قد أعلن في وقت سابق، أن فرق الإنقاذ انتشلت جثة اخرى وهي أمرأة، ليصبح عدد ضحايا انهيار المبنى السكني في مدينة ماغنيتاغورسك 39 شخصا

ووقع انهيار في مبنى سكني بمدينة ماغنيتاغورسك الروسية الاثنين الماضي، جراء انفجار غاز منزلي.

المصدر: سبوتنيك