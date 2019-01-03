المشاط: لرفع مستوى الجاهزية القتالية للجيش واللجان بمواجهة العدوان

أكد رئيس “المجلس السياسي الأعلى” في اليمن مهدي المشاط على أهمية رفع مستوى الجاهزية القتالية بما يتناسب مع التحديات الراهنة بمواجهة العدوان السعودي الاميركي على اليمن.

ونوه المشاط في حديث له الخميس “بالانتصارات والصمود الأسطوري لأبطال الجيش واللجان الشعبية في مواجهة قوى العدوان ومرتزقته دفاعا عن الوطن وسلامة أراضيه”.

من جهة ثانية، التقى المشاط وزير الدفاع اليمني اللواء الركن محمد ناصر العاطفي، حيث جرى خلال اللقاء مناقشة الأوضاع في الجبهات وسير العمليات العسكرية وما تم تحقيقه خلال العام الماضي من إنجازات، ومستوى الجاهزية في مختلف المناطق العسكرية في ظل تصعيد العدوان وما يرتكبه من جائم بحق الشعب اليمني.

وتطرق اللقاء إلى سير عمليات التدريب والتأهيل لمنتسبي الجيش واللجان الشعبية للعام 2019 بما يواكب التطورات في الميدان، وكذلك الجوانب المتصلة بتعزيز مستوى الدعم للمرابطين في الجبهات، فيما تطرق وزير الدفاع إلى خطط الوزارة الاستراتيجية للعام الحالي وفقا لمتطلبات ميادين المواجهة.

المصدر: موقع انصار الله