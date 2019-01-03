مستوطنون صهاينة يهاجمون حكومة نتانياهو بعد إخلاء بؤرة استيطانية

هاجم المستوطنون الصهاينة الخميس حكومة العدو الاسرائيلي برئاسة بنيامين نتانياهو، على خلفية إخلاء سلطات الاحتلال بؤرة استيطانية كان المستوطنون اعادوا بناءها وسط الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة.

واتهم المستوطنون في مواقعهم وعلى مواقع التواصل الاجتماعي حكومة نتنياهو بطرد الصهاينة من هذه البؤرة الاستيطانية، وطالبوا “بطرد الفلسطينيين من الاراضي وعدم تكرار ما حصل في الخان الاحمر”.

وقال الصهاينة إن “قوات خاصة تابعة للشرطة الإسرائيلية أخلت الخميس نحو 300 مستوطن تحصنوا داخل مبنيين في البؤرة الاستيطانية غير الشرعية عمونا بالقرب من رام الله وسط الضفة الغربية، تميهدا لإخلاء مبنيين أقامها المستوطنون في المكان”.

وشهد الأخلاء مواجهات عنيفة بين الشرطة والمستوطنين، وحسب رواية الشرطة، قام مستوطنون بإشعال إطارات مطاطية في المكان، وسكب الزيت على الطرقات المؤدية إلى البؤرة ورشق القوات بقطع حديد.

وأضافت الشرطة أنها لجأت إلى وسائل لتفرقة المظاهرات بهدف اقتحام المبنيين، وأصيب 23 شرطيا خلال عملية الإخلاء، وقامت الشرطة باعتقال 7 مستوطنين على ذمة التحقيق.

وفي وقت لاحق أعلنت الشرطة الإسرائيلية، أنها اعتقلت مستوطنتين بعد أن خطتا شعارات دعتا فيها إلى الانتقام، وكتبتا “اليهودي لا يطرد اليهودي”، بحسب قولهما.

المصدر: وكالة معاً