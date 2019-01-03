مصدر بوحدة القناصة اليمنية: مصرع وإصابة المئات من الغزاة والمرتزقة بعمليات قنص خلال شهر كانون الاول – موقع قناة المنار – لبنان
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January 3 2019 - 17:53

مصدر بوحدة القناصة اليمنية: مصرع وإصابة المئات من الغزاة والمرتزقة بعمليات قنص خلال شهر كانون الاول

منذ 2 ساعة 3 January، 2019
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