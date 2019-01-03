العدو الاسرائيلي يُمدد اعتقال والد الشهيد صالح البرغوثي وشقيقه

مددت سلطات العدو الاسرائيلي اعتقال “والد الشهيد صالح البرغوثي” عمر البر البرغوثي(66 عاما) وشقيقه عاصف للمرة الرابعة، وذلك منذ تاريخ اعتقالهما في كانون الأول/ ديسمبر 2018.

وقال “محامي نادي الأسير الفلسطيني” مأمون الحشيم في حديث له الخميس إن “الأسير البرغوثي مُدد لـستة أيام إضافية ونجله عاصف لثمانية أيام، وذلك لإنهاء إجراءات التحقيق واستكمال الإجراءات القضائية”.

وكانت سلطات الاحتلال قد هددت الأسير عمر البرغوثي خلال التحقيق معه بتحويله إلى الاعتقال الإداري، علما أنه ما يزال مُحتجز داخل زنازين معتقل “المسكوبية” في ظروف اعتقاليه قاسية، دون أدنى مراعاة لوضعه الصحي الصعب.

واعتبر نادي الأسير استمرار اعتقال البرغوثي ونجله عاصف عملية انتقامية تنفذها سلطات الاحتلال بحق العائلة منذ الإعلان عن استشهاد صالح في تاريخ الثاني عشر من كانون الأول/ ديسمبر 2018.

المصدر: فلسطين اليوم