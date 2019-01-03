غزارة الامطار جرفت الاتربة واعاقت حركة السير في حاصبيا

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام”، أن منطقة حاصبيا تشهد منذ منتصف الليل الماضي موجة من البرد القارس، جاءت مصحوبة ببرق ورعد ورياح شديدة السرعة، وبدأت الأمطار تتساقط بغزارة،

اضاف أن السيول التي تكونت نتيجة هطول الأمطار على المرتفعات، تحولت إلى ما يشبه الجداول، وقد جرفت معها الحصى والأتربة إلى وسط الطرق التي أضحت حفرها مستنقعات.

وتساقطت الثلوج على المرتفعات ابتداء من 1350 مترا وما فوق. ويلف المنطقة ضباب كثيف حجب معه الرؤية، وأعاق حركة السير.

وقد طالبت قوى الأمنية والدفاع المدني من السائقين ضرورة أخذ الحيطة والحذر، تجنبا لخطر الإنزلاقات.

المصدر: الوكالة الوطنية