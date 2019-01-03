نقابة مستخدمي وعمال المياه بقاعا: للمشاركة في الاضراب غدا

اجتمع المجلس التنفيذي لنقابة مستخدمي وعمال المياه في البقاع وصدر عنهم البيان التالي: “قرر المجتمعون المشاركة في الاضراب يوم الجمعة بتاريخ 04/01/2019 وذلك وفق قرار المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في جلسته المنعقدة بتاريخ 02/01/2019 والذي تقرر فيه الدعوة الى جميع النقابات في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والمؤسسات الخاصة الاضراب يوم الجمعة بتاريخ 04/01/2019 على ان يكون اضراب حضاري ووفق القوانين والانظمة المعمول بها لدى النقابات”.

وطالبوا “كافة المسؤولين عن تشكيل الحكومة الاسراع في تشكيل الحكومة، لانها ضرورة وطنية ومطلب وطني عام ومن دون حكومة لايمكن الاستنهاض بالمؤسسات، سيما المؤسسات الخدماتية ومنها مؤسسات المياه”. ودعوا “كافة المستخدمين والعمال المشاركة بالاضراب والتوقف عن العمل والتواجد في مراكز عملهم، للمشاركة في أي قرار يصدر عن الاتحاد العمالي العام”.

المصدر: الوكالة الوطنية