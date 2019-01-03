الرئيس العراقي: نريد شراكة استراتيجية مع تركيا

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، تطلعه إلى “إقامة شراكة استراتيجية مع جارته تركيا”، خصوصاً في ظل التطورات الإقليمية التي تشهدها المنطقة. وقال صالح، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة، “آن الأوان لهذه المنطقة أن تنعم بالاستقرار، ولسنا بحاجة إلى وصاية من الخارج “، مضيفاً أن “شعوب هذا المنطقة وقياداتها تستطيع أن تتعاون وتعمل معا من أجل إنهاء حالة التنازع والتناحر بما يخدم مصالح شعوبنا”.

ولفت إلى أن “التعاون في المجالات الدفاعية والعسكرية مع أنقرة قضية مهمة لنا ، ونريد بناء المنظومة المشتركة لأمننا”.وتابع “نريد إقامة علاقة استراتيجية مع تركيا”. وبخصوص قضية المياه الشائكة بين البلدين قال صالح ” نحن في تركيا من اجل التوصل الى حلول لأبرز القضايا العالقة”، مؤكدا أن “العراق وتركيا بحاجة إلى اتفاقية شاملة تتضمن إنهاء موضوع المياه”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية