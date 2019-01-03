#أردوغان: تعهدنا بتقديم 5 مليارات دولار لإعادة إعمار #العراق – موقع قناة المنار – لبنان
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January 3 2019 - 14:39

#أردوغان: تعهدنا بتقديم 5 مليارات دولار لإعادة إعمار #العراق

منذ 34 mins 3 January، 2019
أخبار موقع المنار

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