الرئيس العراقي #برهم_صالح: #العراق و#تركيا بحاجة إلى اتفاقية شاملة لكل الملفات العالقة بما فيها قضية المياه (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 3 2019 - 14:39
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الرئيس العراقي #برهم_صالح: #العراق و#تركيا بحاجة إلى اتفاقية شاملة لكل الملفات العالقة بما فيها قضية المياه (سبوتنيك)
منذ 39 mins
3 January، 2019
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