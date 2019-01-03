الرئيس العراقي #برهم_صالح: #العراق و#تركيا بحاجة إلى اتفاقية شاملة لكل الملفات العالقة بما فيها قضية المياه (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 3 2019 - 14:39

الرئيس العراقي #برهم_صالح: #العراق و#تركيا بحاجة إلى اتفاقية شاملة لكل الملفات العالقة بما فيها قضية المياه (سبوتنيك)

منذ 39 mins 3 January، 2019
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة