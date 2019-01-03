عودة عشرات المهجرين عبر ممر التايهة بمنطقة منبج إلى قراهم المحررة

في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لإعادة المهجرين بفعل الإرهاب إلى مناطقهم عادت اليوم دفعة من المهجرين عبر ممر التايهة بمنطقة منبج بريف حلب الشمالي الشرقي إلى قراهم وبلداتهم التي حررها الجيش العربي السوري من الإرهاب.

وأفادت وكالة سانا بأن ممر التايهة بمنطقة منبج بريف حلب الشمالي الشرقي شهد منذ الصباح عودة عشرات المهجرين إلى قراهم وبلداتهم التي حررها الجيش العربي السوري من الإرهاب بعد تأمين الجهات المعنية والمختصة الظروف المناسبة وإعادة الخدمات الأساسية اللازمة لمعاودة ممارسة حياتهم الطبيعية بعد سنوات من التهجير هربا من جرائم الإرهابيين.

وبينت أن الجهات المعنية قامت بتأمين جميع مستلزمات العائدين من طعام وغذاء وتسهيل عملية وصولهم بيسر وأمان وإحضار عدد من الحافلات تمهيدا لنقلهم من ممر التايهة بمنطقة منبج إلى قراهم وبلداتهم.

وأشارت سانا إلى أنه تمت تسوية أوضاع عدد من الأشخاص من قبل الجهات المختصة وقدمت لهم كل التسهيلات ليعودوا إلى ممارسة أعمالهم الاعتيادية ويسهموا مع باقي أبناء الوطن في الدفاع عنه وتحصينه وإعادة بنائه.

ولفتت عدد من الأهالي العائدين إلى أن انتصارات الجيش العربي السوري وتطهير اغلب المناطق من الإرهابيين ومخلفاتهم أسهم في عودة المهجرين إلى قراهم وبلداتهم فضلا عن أن إعادة الجهات المعنية الخدمات الأساسية إلى مناطقهم شجعت الكثير منهم على العودة والبدء بممارسة حياتهم الطبيعية.

وكان الآلاف من المهجرين بفعل الإرهاب عادوا خلال الفترة الماضية إلى قراهم وبلداتهم في مختلف المناطق وهم اليوم يمارسون حياتهم الطبيعية ويعملون في أراضيهم التي حاول الإرهاب حرمانهم منها وذلك في إطار الجهود الحكومية لإعادة المهجرين بفعل الإرهاب إلى مناطقهم وبالتوازي مع عمليات الجيش العربي السوري المتواصلة لتطهير ما تبقى الأراضي من رجس الإرهابيين.

المصدر: وكالة سانا