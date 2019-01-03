حمادة: إقفال المؤسسات التربوية الرسمية والخاصة في عيد الميلاد لدى الطوائف الأرمنية الأرثوذوكسية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 3 2019 - 10:58

حمادة: إقفال المؤسسات التربوية الرسمية والخاصة في عيد الميلاد لدى الطوائف الأرمنية الأرثوذوكسية

منذ 8 mins 3 January، 2019
مروان حمادة111111111111111
لبنان

أكد وزير التربية والتعلم العالي العالي في حكومة تصريف الأعمال مروان حماده أن “المذكرة الإدارية رقم 1/2019 الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري والقاضية بإقفال الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، يوم الإثنين الواقع فيه 7/1/2019، لمناسبة عيد الميلاد للطوائف الأرمنية الأرثوذوكسية المدرج ضمن مرسوم الأعياد الرسمية، تشمل حكما المؤسسات التربوية الرسمية والخاصة”.

ودعا حماده “المؤسسات التربوية كافة ومن دون استثناء، إلى الإلتزام بأحكام هذه المذكرة التي تعتبر بمثابة عطلة رسمية وطنية دينية”. وتقدم من “جميع اللبنانيين وخصوصا من الأرمن الأرثوذوكس بالمعايدة”، آملا “أن تحمل الأعياد المجيدة الخير والفرح والإزدهار للبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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