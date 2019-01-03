سليم عون: التيار الوطني وفريق الرئيس لم يطالبا يوما بالثلث الضامن

اعتبر النائب سليم عون في حديث اذاعي “أن الرئيس المكلف يرفض عمليا الاعتراف باللقاء التشاوري وتمثيله في الحكومة كما هو مطلوب، إذ أنه وافق على المبادرة التي قادها الوزير جبران باسيل بأن يتم تمثيل اللقاء بوزير يكون من حصة رئيس الجمهورية وليس وزيرا حصريا للقاء”.

وأوضح “أن التيار الوطني الحر وفريق الرئيس لم يطالبا يوما بالثلث الضامن لكن المعايير التي طبقت على الجميع احتسبت لهذا الفريق أحد عشر وزيرا”، مؤكدا ان “أي طرف لم يشتك من هذا الموضوع”.

وعن الكلام عن إمكان زيارة باسيل دمشق قبل القمة الاقتصادية في بيروت، قال عون إنه غير دقيق، لافتا الى “أن هكذا زيارة قد تتم في حالة وحيدة هي بعد العودة عن تعليق الجامعة العربية عضوية سوريا عندئذ سيكون من واجب وزير الخارجية الذهاب لدعوة دمشق الى القمة على غرار باقي الدول العربية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام