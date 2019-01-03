الطقس في لبنان غداً الجمعة غائم جزئيًا الى قليل الغيوم مع رياح ناشطة وارتفاع بسيط بالحرارة

توقعت مصلحة الارصاد الجوية في ادارة الطيران المدني، ان يكون الطقس في لبنان غدا الجمعة غائماً جزئيًا الى قليل الغيوم مع رياح ناشطة وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة، نحذّر من تكوّن الجليد على الطرقات التي تعلو عن 1000 متر خلال ساعات الصباح الأولى والليل، كما يستمر ظهور الضباب على المرتفعات، وجاء في النشرة الآتي:

– الحالة العامة: طقس متقلب وماطر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى صباح يوم الجمعة حيث يتحول الى مستقر ومن ثم يتأثر تدريجياً بعد ظهر يوم السبت المقبل بمنخفض جوّي مصحوب بكتل هوائية باردة مما يؤدي الى طقس ماطر وعاصف .

– الطقس المتوقع في لبنان

الخميس: غائم إجمالاً دون تعديل بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات . تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانًا ومترافقة بعواصف رعدية ورياح ناشطة تشتد في المناطق الشمالية، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١١٠٠ متر وما فوق. تنحسر الامطار تدريجياً ابتداءً من الليل و يتحول الطقس الى غائم جزئياً

الجمعة: غائم جزئيًا الى قليل الغيوم مع رياح ناشطة وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة، نحذّر من تكوّن الجليد على الطرقات التي تعلو عن ١٠٠٠ متر خلال ساعات الصباح الأولى والليل. كما يستمر ظهور الضباب على المرتفعات.

السبت: قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة يتحوّل تدريجيًا بعد الظهر الى غائم و تتساقط أمطار متفرقة تشتدّ غزارتها ليلاً وتكون مصحوبة برياح ناشطة وعواصف رعدية وتتساقط الثلوج على ارتفاع ١٢٠٠ متر وما فوق .

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 09 الى 19، فوق الجبال من 02 الى 13، في الداخل من 03 الى 13، اما في الارز من 00 الى 03 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبية الى جنوبية غربية ، تتراوح سرعتها بين ١٥ و40 كلم/س تشتد في المناطق الشمالية فتقارب ال ٦٥كلم/س.

– الانقشاع: متوسط يسوء على المرتفعات بسبب الضباب وغارة الامطار.

– الرطوبة النسبية على الساحل: تتراوح بين ٦٠ و٨٠ %.

– حال البحر: مائج.

– حرارة سطح الماء: ٢٠°م.

– الضغط الجوي: ٧٦٥ ملم زئبق.

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية