نقابة عاملي المستشفيات الحكومية: للالتزام بالاضراب والتوقف عن العمل لمدة ساعة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 3 2019 - 00:01

نقابة عاملي المستشفيات الحكومية: للالتزام بالاضراب والتوقف عن العمل لمدة ساعة

منذ 36 mins 2 January، 2019
اخبار
اخبار
لبنان

صدر عن الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية في لبنان بالتعاون مع نقابة عاملي المستشفيات الحكومية في الشمال والهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية في الجنوب، البيان التالي:

“ألتزاما بقرار الاتحاد العمالي العام بالدعوة الى الاضراب العام نهار الجمعة الواقع في 4/1/2019، قررت الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية الالتزام بالاضراب والتوقف عن العمل لمدة ساعة من الساعة العاشرة صباحا لغاية الحادية عشرة، والتجمع امام مداخل المستشفيات وتلاوة بيان موحد للمطالبة:

اولا: تنفيذ مرسوم سلسلة الرتب والرواتب في كافة المستشفيات الحكومية.
ثانيا:الافراج عن المستحقات المالية وبالتالي حل ازمة الرواتب الحالية.
ثالثا:المطالبة بايجاد آلية واضحة لقبض الرواتب بعيدا عن الروتين الاداري بين وزارتي الصحة والمال.
رابعا: دفع مبلغ 33 مليار ليرة لزوم دعم سلسلة الرتب والرواتب التي تم التأكيد عليها خلال الاجتماعات الاخيرة بوزارة الصحة.
خامسا: انصاف الفئة الخامسة عبر تنفيذ الخطوات التي تم الاتفاق عليها مع وزارة الوصاية.
سادسا: نضم صوتنا لصوت الاتحاد العمالي العام للمطالبة بالاسراع بتشكيل الحكومة حفاظا على ما تبقى من اقتصاد في هذا الوطن ورأفة بالعباد والبلاد”.

المصدر: الوكالة الوطنية

التعليقات

ذات صلة

لوغو اخبار

نقابة عاملي المستشفيات الحكومية: مستمرون بالإضراب المفتوح حتى إقرار المراسيم التطبيقية

اكدت الهيئة التأسيسية لنقابة عاملي المستشفيات الحكومية في لبنان، في بيان اليوم “الاستمرار بالإضراب المفتوح، والتوقف عن العمل وإغلاق مداخل الطوارىء إلى حين إقرار المراسيم التطبيقية عبر مجلس الوزراء، وذلك خلافا لما أشيع خلال إحدى نشرات الأخبار المسائية وما يشاع على بعض شبكات التواصل الإجتماعي”. ودعت الصحافيين والإعلاميين والمراسلين الى ...