العاصفة الثلجية بدأت تضرب النبطية واقليم التفاح

افادت الوكالة الوطنية للاعلام في النبطية ان العاصفة الثلجية بدأت تضرب مناطق النبطية واقليم التفاح، مصحوبة بعواصف رعدية وبرق ورياح باردة وامطار غزيرة، ادت الى تساقط لوحات اعلانية على طريق الزهراني – حبوش – النبطية ويافطات ، وتشكيل برك مياه على الطرقات.

كما وجهت نداءات الى السائقين من قبل سرية درك النبطية بالقيادة على مهل تخوفا من الانزلاقات، ومن الدفاع المدني اللبناني للتأني خلال القيادة منعا لحوادث السير ، فيما انتشرت عناصر قوى الامن الداخلي على المستديرات لارشاد السائقين خلال العاصفة .

المصدر: الوكالة الوطنية