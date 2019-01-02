مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية في قناة المنار ليوم الأربعاء 2-1-2019

بدفعِ الوقتِ الذي باتَ يحاصرُ الجميع، وعلى وقعِ لقاءِ المعايدةِ في بعبدا بالامس، تحركَ الوزيرُ جبران باسيل نحوَ وادي ابو جميل ، لاستكمالِ المبادرةِ الرئاسيةِ لحلِّ الازمةِ الحكومية..

بنيةِ الايجابيةِ يتحدثُ الجميع، فيما الحلولُ تحتاجُ لمزيدٍ من المشاوراتِ بناءً على افكارٍ عدةٍ تراعي المبادئَ الاساسيةَ للتشكيلِ بحسبِ كلامِ الوزيرِ باسيل بعدَ لقائه الرئيسَ سعد الحريري ..

وبحسبِ عينِ التينة عادَ المعيارُ الى مكيالِ الفول: “فما تقول فول تيصير بالمكيول”. ومعَ كيلِ الرئيسِ نبيه بري كلَّ اصنافِ الدعواتِ للاسراعِ بالتشكيل، فانَ الرصدَ الاقليميَ بحسبِ عينِ التينة أكدَ انَ العُقدَ فقط داخلية ..

وقبلَ ان يدخلَ البلدُ الى المجهول، فانَ الفرصَ ما زالت ممكنةً لتشكيلِ الحكومةِ بحسبِ حزبِ الله، الذي أكدَ عبرَ وفدِه الذي زارَ بكركي مهنئاً بالأعياد، أنَ جميعَ المعنيينَ جادونَ بالعملِ لانجازِ التشكيل..

ووسطَ ترنحِ الحلولِ السياسية، فانَ الانجازاتِ الامنيةَ ملاذُ اللبنانيين، حيثُ اعلنَ الجيشُ عن تمكنِ مديريةِ المخابراتِ من توقيفِ خليةٍ تابعةٍ لتنظيمِ داعش الإرهابي. خليةٌ مؤلفةٌ من اربعةِ سوريينَ كانت تعملُ بينَ منطقتي المتن والشمال كما جاءَ فيِ بيانِ قيادةِ الجيش ..

اما الاوضاعُ الاقتصاديةُ فقد حركت البياناتِ المطلبيةَ التي تَصدَّرَها الاتحادُ العماليُ العامُّ بدعوةٍ لاضرابٍ عامٍّ الجمعةَ المقبل..اضرابٌ بل احتجاجٌ على عدمِ تشكيلِ الحكومة، وسطَ تردي الاوضاعِ الاقتصاديةِ والمعيشية..

المصدر: قناة المنار