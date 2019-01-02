الرئيس العراقي برهم صالح يزور الخميس تركيا على رأس وفد حكومي (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 2 2019 - 21:55

الرئيس العراقي برهم صالح يزور الخميس تركيا على رأس وفد حكومي (روسيا اليوم)

منذ 2 ساعة 2 January، 2019
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