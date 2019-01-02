اليمن: خسائر كبيرة لقوى العدوان بحرض في حجة

تلقت قوى العدوان السعودي الاميركي على اليمن ضربات قوية الاربعاء خلال محاولتهم التقدم على مواقع الجيش اليمني واللجان الشعبية في جبهة حرض في محافظة حجة.

وأوضح مصدر عسكري يمني أن “عشرات من الغزة والمرتزقة سقطوا بين قتيل وجريح خلال كسر وحدات من الجيش واللجان الشعبية لزحفهم الواسع شمال شرق مثلث عاهم”.

وأشار المصدر إلى “مشاركة ثلاثة ألوية من الغزاة والمرتزقة”، ولفت الى أن “وحدات الجيش واللجان الشعبية أستدرجت مجاميع الغزاة والمرتزقة خلال الزحف إلى أماكن نصبت فيها كمائن وحقول ألغام ما ضاعف أعداد القتلى والجرحى من الغزة والمرتزقة”.

وذكر المصدر ان “وحدات الهندسة في الجيش واللجان الشعبية تمكنت بعون الله من تدمير 6 آليات عسكرية بينها مدرعة اشكوش”، وأكد “مصرع من كان على متنهن”، ولفت الى أن “الزحف استمر لست ساعات دون إحراز أي تقدم”.

المصدر: موقع انصار الله