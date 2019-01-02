عسير: انكسار تقدم واسع للجنود السعوديين ومرتزقتهم على مواقع الجيش واللجان في الربوعة وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم – موقع قناة المنار – لبنان
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January 2 2019 - 19:40
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عسير: انكسار تقدم واسع للجنود السعوديين ومرتزقتهم على مواقع الجيش واللجان في الربوعة وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم
منذ 36 mins
2 January، 2019
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