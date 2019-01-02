صواريخ متطورة تشكل خطرا فتاكا على القوات الأمريكية في المنطقة

حذرت صحيفة “وول ستريت جورنال” من أن نوعا مطورا من الأسلحة بالغة القوة “أغرق” ميادين الحرب بالشرق الأوسط، ما يشكل خطرا على أحدث دبابات الجيش الأمريكي ويفتح ثغرة في استعداده القتالي.

وأوضحت الصحيفة، في تقرير نشرته أمس الثلاثاء، أن منظومات الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات التي رأت النور قبل عقود شهدت خلال السنوات القليلة الماضية إنجازات ملموسة، وذلك ما زاد من القدرات القتالية لهذه المنظومات وسهولة استخدامها على الأرض.

وأشار التقرير إلى أن هذه الإنجازات جعلت من تلك الصواريخ تهديدا مخيفا وغير معروف غالبا بالنسبة للقوات الأمريكية في الشرق الأوسط، مضيفا أن المسؤولية عن هذا الخطر تقع على عاتق الدول الكبيرة مثل إيران وفرنسا وروسيا، لكن بالدرجة الأولى على الولايات المتحدة نفسها.

وذكّرت الصحيفة ببرنامج “تسليح المعارضة السورية” الذي أطلقته واشنطن منتصف عام 2013 وأوقفه الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب بعد توليه مقاليد الحكم، وقد شمل على وجه الخصوص المنظومات الصاروخية المضادة للدبابات.

وأكد عمر لمراني، كبير المحللين العسكريين في شركة Stratfor الأمريكية المختصة بالدراسات الدفاعية والاستخباراتية، للصحيفة وجود صواريخ أمريكية في أيدي مسلحي تنظيمي “داعش” و”القاعدة”، مضيفا: “ثمة احتمالية عالية للغاية أن تواجه الولايات المتحدة الصواريخ نفسها التي سلمتها إلى سابقا إلى جهات في الشرق الأوسط “.

المصدر: وول ستريت جورنال