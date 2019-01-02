نقابات العمال والمستخدمين في الشمال: للتقيد بالدعوة الى الإضراب

التأم المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال برئاسة رئيس الاتحاد شعبان بدرة، ونقل بدرة وأمين صندوق الاتحاد نقيب السواقين شادي السيد أجواء الاجتماع الذي عقد في مقر الآتحاد العمالي العام في ببروت.

وبعد الاجتماع، أوضح السيد أن “المجلس خصص لقاءه لمناقشة توصية الاتحاد العمالي العام بالإضراب العام نهار الجمعة المقبل تحت عنوان “تأليف حكومة فورا لإنقاذ الشعب اللبناني”.

وقال: “ارتأى المجتمعون في طرابلس ان اتحاد عمال الشمال لم يعد قادرا على السكوت بعد الآن، فنحن نبض الشارع ونحن الذين نتلمس تعب الشارع ومعاناة العمال والموظفين والسائقين والعاملين في القطاعين العام والخاص، ونتابع بأسف الواقع المرير الذي تعيشه الطبقة العاملة، مع ما تعانيه من ظلم واستبداد ومنافسة يد أجنبية ومطالب اتحادات النقل والقطاع التربوي الذي يئن، والقطاع الصحي الذي يئن بدوره، في حين ان الضمان ينهار، فيما تغيب أي زيادة للقطاع الخاص. وإننا إذ نتحرك دائما ونرفع الصوت، إنما همنا إنقاذ الوطن من السرقات والفساد والمحاصصة، فيما الناس الفقراء يئنون من الجوع، ولا علاجات”.

أضاف السيد: “ألا يحق لنا أن نسأل بعد ثمانية أشهر وبعد انتخابات نيابية طال انتظارها لماذا لا تتألف الحكومة؟ من هنا أردنا ان يكون تحرك الشارع، ونحن نشاهد ونرى الناس التي تعبر عبر شبكات وسائل التواصل عن الظلم والاستبداد اللاحق بها وعدم القدرة على أي معالجة. لذلك ارتأينا انه لا بد من التحرك والمشاركة الفاعلة في الإضراب العام نهار الجمعة تحت عنوان تأليف حكومة فورا لإنقاذ الشعب والبلد. وهذه الدعوة للإضراب لا تحمل رسالة لأحد ولا أي ملامة لأحد، فنحن نطالب الجميع بالتعاون لتأليف الحكومة، وهذه صرخة وطنية بإمتياز، فالبلد ما عاد يحتمل والشعب ما عاد يحتمل أيضا”.

وختم: “انطلاقا مما ورد، يدعو المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي في الشمال العمال في كل قطاعاتهم وفي جميع المناطق والمؤسسات والإدارات العامة والمصالح المستقلة والبلديات والمصارف والمصانع والمتاجر، الى التقيد بالدعوة الى الإضراب وعدم التوجه الى أعمالهم، والتزام منازلهم كخطوة أولى تتبعها خطوات تصعيدية ضاغطة، وصولا الى تشكيل الحكومة في اقرب وقت ممكن”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام