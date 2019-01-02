ماكرون يتصل ببوتين ويدعو الى حماية الأكراد في سوريا

أكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الاربعاء لنظيره الروسي فلاديمير بوتين على ضرورة إنهاء الحرب في سوريا ضد تنظيم داعش، ودعاه الى العمل على حماية القوات المشاركة في الحرب على الارهابيين وبينها القوات الكردية.

وقال ماكرون لنظيره الروسي “هذه المعركة لم تنته بعد ولا تزال متواصلة على الارض في اطار الائتلاف الدولي”.

ويأتي هذا الاتصال الهاتفي بعد أسبوعين على الاعلان المفاجىء للرئيس الاميركي دونالد ترامب بسحب الالفي جندي أميركي المتمركزين في سوريا.

وتابع بيان الاليزيه أن ماكرون شدد لبوتين “على ضرورة تجنب أي زعزعة للاستقرار يمكن ان يستفيد منها الارهابيون”، مضيفا “كما شدد أيضا على ضرورة حماية القوات الحليفة داخل الائتلاف، خاصة الاكراد منهم، أخذا بعين الاعتبار التزامهم الثابت بمكافحة الارهاب الاسلامي”.

وبعد أن ركز على أهمية التوصل الى تسوية سياسية لإنهاء الحرب في سوريا “شدد على الاهمية القصوى لتحمل مجمل القوى المعنية مسؤولياتها لفتح الباب أمام عملية دستورية موثوقة، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة” تحت إشراف الامم المتحدة، حسب البيان نفسه.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية