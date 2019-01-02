13 قتيلا في هجوم تلته أعمال إنتقامية طائفية في بوركينا فاسو

اعلنت مصادر محلية وأمنية ان 13 شخصا على الاقل قتلوا الثلاثاء في هجوم شنه رجال مسلحون، وتلته أعمال انتقامية طائفية في قرية ييريغو التابعة لمحافظة بارسالوغو وسط شمال بوركينا فاسو.

وقال مصدر أمني طالبا التكتم على هويته إن “افرادا مسلحين لم تعرف هوياتهم هاجموا صباح الثلاثاء قرية ييريغو وقتلوا ستة اشخاص، أحدهم زعيم القرية”.

واضاف المصدر “قال شهود إن هؤلاء المسلحين وصلوا على متن دراجات نارية وهم يطلقون النار في الهواء.. وتوجه بعض منهم الى منزل زعيم القرية فقتلوه مع أحد أولاده ثم انسحبوا”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية