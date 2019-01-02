سانا: عودة حوالي 500 من المهجرين عبر معبر الصالحية على نهر الفرات إلى قراهم التي حررها الجيش العربي السوري من الإرهاب في محافظة دير الزور – موقع قناة المنار – لبنان
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January 2 2019 - 17:12

سانا: عودة حوالي 500 من المهجرين عبر معبر الصالحية على نهر الفرات إلى قراهم التي حررها الجيش العربي السوري من الإرهاب في محافظة دير الزور

منذ 6 mins 2 January، 2019
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