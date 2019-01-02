#الحديدة: العدوان يواصل إطلاق النار تجاه مدينة الشباب (المسيرة) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 2 2019 - 17:12

#الحديدة: العدوان يواصل إطلاق النار تجاه مدينة الشباب (المسيرة)

منذ 9 mins 2 January، 2019
أخبار موقع المنار

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