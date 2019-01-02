“تيار الوفاء وحركة حق” بالبحرين: الشيخ النمر تحول لرمز لكل أحرار العالم

في ذكرى الشهيد النمر وعملية “سيوف الثأر” نؤكد على الثبات على نهج المقاومة وخيار إسقاط النظام الخليفي كخيار ممانع عمدته دماء وتضحيات عزيزة

عبر “تيار الوفاء الإسلامي وحركة حق” في البحرين في بيان مشترك الاربعاء بمناسبة ذكرى استشهاد الشيخ نمر باقر النمر وذكرى عملية “سيوف الثأر” البطولية عن كل معاني الافتخار والاعتزاز.

ولفت البيان الى ان “الشيخ النمر تحول لرمز لكل الأحرار في العالم وصاحب موقف صلب ضد أعتى نظام وحشي في المنطقة”، وذكر “بمواقفه الشجاعة بالرعيل الأول من رجالات الإسلام الذين وقفوا بكل قوة وممانعة ضد الطواغيت”.

من جهة ثانية، اضاف البيان “تمر علينا ذكرى عملية سيوف الثأر البطولية حيث نفذ ثلة من الثوار المقاومين والأسرى الذين غيبتهم سجون الموت الخليفية عملية تحرير من أكثر سجون النظام الخليفي تحصينا، فتمت العملية بنجاح مبهر وتخطيط الواثقين معتمدين بعد الله على منهج المقاومة والتحدي والإصرار والإعداد”.

وتابع البيان “في ذكرى عملية سيوف الثأر نحيي كل الأبطال الذين كسروا قيود الطغاة وكتبت لهم حياة الحرية وهم كثيرون مجهولون”، وسأل “الله الرحمة والخلود للشهداء الذين شاركوا في العملية وطالتهم يد الوحشية الخليفية ليقتلوا ويرحلوا شهداء في سبيل العزة والكرامة والحرية”، ودعا “لتخليد قصص المقاومة والشجاعة لمقاومينا وأسرانا لتكون منهجا وعبرة للأجيال القادمة”.

المصدر: بريد الموقع