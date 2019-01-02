وزارة الصحة في غزة تحذر من توقف خدماتها

حذرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة من توقف خدماتها خلال أيام بفعل أزمة الوقود التي تعصف بها.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة “نحذر من توقف عدد من خدماتنا خلال أيام جراء أزمة الوقود رغم الاجراءات التقشفية التي نتبعها في المستشفيات والمراكز الصحية”.

ولفتت مصادر فلسطينية الى ان “الاحوال الجوية العاصفة زوادت من تقليص ساعات وصل الكهرباء واعتماد الوزارة بشكل اكبر على المولدات ما ادى الى مضاعفة الازمة في القطاع المحاصر”.

يشار الى ان الحصار الاسرائيلي المطبق على قطاع غزة يؤدي الى ازمات معيشية وطبية كبيرة بما يشكل اعتداء على حقوق الانسان بما يخالف كل الاعراف والقوانين الدولية.

المصدر: وكالة معاً