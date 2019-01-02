طيران العدوان السعودي الاميركي يعتدي على صنعاء وصعدة

شن طيران العدوان السعودي الاميركي على اليمن الأربعاء خمس غارات جوية على محافظتي صنعاء وصعدة.

وأوضح مصدر أمني يمني أن “طيران العدوان استهدف بثلاث غارات معسكر عمد في سنحان بمحافظة صنعاء، مخلفاً أضرار في الممتلكات العامة والخاصة في ظل تحليق متواصل على المديرية”.

واضاف المصدر أن “طيران العدوان شن غارتين على ممتلكات المواطنين في مديرية باقم الحدودية وقصف صاروخي ومدفعي على المديرية، كما تعرضت ممتلكات المواطنين بمديرية رازح الحدودية لقصف صاروخي ومدفعي سعودي”.

وأدان المصدر “استمرار تحالف العدوان في استهداف المواطنين ومنازلهم وممتلكاتهم منذ ما يقارب أربعة اعوام”، ولفت الى ان “هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم وسيتم محاسبة مرتكبيها”.

المصدر: موقع انصار الله