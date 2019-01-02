ارتفاع عدد ضحايا الانفجار الناجم عن الغاز في مبنى في روسيا إلى 21 قتيلا

يواصل رجال الإنقاذ الأربعاء في أجواء من البرد الشديد عمليات البحث في أنقاض مبنى سكني في منطقة الأورال الروسية انهار جزئيا على أثر انفجار نجم عن الغاز وتسبب بمقتل 21 شخصا.

وقالت وزارة الحالات الطارئة الروسية في حصيلة أعدتها عند الساعة 14.30 (11.30 ت غ) إنه تم العثور على جثث 21 شخصا بينهم طفلين. وأضافت أنه تم إنقاذ ستة أشخاص بينهم طفلين بينما ما زال عشرون شخصا آخرين مفقودين.

وقالت الوزارة في بيان إن “العمل في الموقع مستمر”، موضحا أن ركاما على مساحة 800 متر مربع تم رفعه من الموقع في الساعات الـ24 الأخيرة ونقل على متن خمسين شاحنة.

والانفجار الناجم كما يعتقد عن تسرب غاز، دمر المبنى المؤلف من تسع طبقات في بلدة مانييتوغورسك الصناعية التي تبعد قرابة 1700 كلم شرق موسكو، في ساعة مبكرة الإثنين.

ويسكن حوالى 1100 شخص في هذا المبنى الاسمنتي المشيد في 1973 في الحقبة السوفيتية ويتألف من 35 شقة.

وكانت فرق الإنقاذ انتشلت الثلاثاء من تحت الأنقاض رضيعا حيا، وظهر في لقطات بثتها محطات التلفزيون الرضيع على سرير في مستشفى بالقرب من أمه التي كانت تبكي.

وقال مسؤولون في إدارة الصحة في موسكو إن الرضيع في حالة خطيرة لكن مستقرة ويعاني من آثار صقيع ومن صدمة في الجمجمة وكسور عديدة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية