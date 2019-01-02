اليونان تستلم أول شحنة من الغاز المسال الصخري من الولايات المتحدة

أعلنت شركة مشغلة لمنظومة نقل الغاز اليونانية “ديسفا” وصول أول شحنة من امدادات الغاز المسال الصخري من الولايات المتحدة إلى اليونان، مضيفة أنه تم ضخها إلى مخزن الغاز المسال الجديد في ريفيتوس. وسلمت أول شحنة من الولايات المتحدة في 30 كانون الأول/ديسمبر الماضي وذلك عبر ناقلة يونانية جديدة لنقل الغاز المسال “ماريا إنيرجي” التابعة لشركة “تساكوس” اليونانية. وبلغ حجم الشحنة الأولى 168 ألف متر مكعب من الغاز المسال، حسب بيان الشركة تم نشره مؤخرا.

ويتم نقل هذه الكميات من الوقود وفقا للاتفاقية الموقعة بين شركة “ديبا” للغاز اليونانية و”تشينيريه” الأمريكية. وأشارت الشركة اليونانية إلى أن ذلك يعتبر ” أول إمدادات للغاز المسال الأمريكي المنتج من الغاز الصخري يتم توريده من قبل اليونان من محطة “تشينيريه” الواقعة في مدينة كوربوس-سيتي، بولاية تكساس، إلى خزانة “ديسفا” في ميدنة ريفيتوس… تم افتتاحه مؤخرا من قبل وزير البيئة والطاقة”.

وظهرت المعلومات عن أول إمدادات في 13 ديسمبر الماضي من عام 2018 وتزامنت مع بدء الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة واليونان. من جانب آخر أشارت مصادر في أوساط الحكومة اليونانية لسبوتنيك إلى أنه سينبغي تقييم جدوى اقتصادية لشراء الغاز المسال من الولايات المتحدة مستقبلا. وقال مصدر تعليقا على أول إمدادات إن ثمن الغاز المسال أغلى مقارنة مع الغاز، الذي يتم نقله عبر خطوط الأنابيب، مضيفا أنه لا بد من تقييم الجدوى الاقتصادية لهذا الأمر.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية