الرئيس نبيه بري يأمل في لقاء الاربعاء النيابي ان تتألف الحكومة في اسرع وقت ممكن – موقع قناة المنار – لبنان
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January 2 2019 - 14:30

الرئيس نبيه بري يأمل في لقاء الاربعاء النيابي ان تتألف الحكومة في اسرع وقت ممكن

منذ 12 mins 2 January، 2019
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