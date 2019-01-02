تعميم للاحوال الشخصية يتعلق بتعديل آلية استقبال طلبات بطاقة الهوية

اصدرت المديرية العامة للأحوال الشخصية تعميما يتعلق بتعديل آلية استقبال طلبات بطاقات الهوية، جاء فيه: “حيث ان هذه المديرية العامة في صدد إعتماد المكننة الشاملة لسجلاتها وإستمارات بطاقات الهوية، وحرصا على معايير الأمان المعتمدة في أنظمة أخذ بصمات المواطنين، يطلب الى رؤساء الدوائر في المحافظات كافة إبلاغ أقلام النفوس التابعة لكل منهم ما يلي:

1 – حصر حفظ إستمارات المواطنين وبصماتهم إلكترونيا في قاعدة بيانات المديرية العامة للأحوال الشخصية.

2 – التوقف إعتبارا من 31/1/2019 عن تسلم طلبات الاستحصال على بطاقات الهوية المنظمة لدى مختار المحلة لمن تجاوز عمره الخامسة عشرة (أيا كان نوعها)، وحصر تقديمها لدى محطات البصم في أقلام النفوس.

3 – يترك الخيار لولي أمر من لم يتجاوز الخامسة عشرة من عمره بتقديم طلب الاستحصال على بطاقة الهوية إما لدى مختار المحلة أو لدى محطات البصم الالكترونية الموجودة في أقلام النفوس كافة في مختلف المحافظات.

4 – ستستمر المديرية العامة في استقبال طلبات إستمارات بطاقات الهوية وانجازها، والتي سبق ان نظمت لدى مختار المحلة لمن تجاوز عمره الخامسة عشرة في حال كانت منظمة ومدرجة ضمن جداول إرسالية يعود تاريخ تنظيمها الى ما قبل تاريخ 31/1/2019، وبالتالي لن يتم إنجاز أي طلب ينظم بعد هذا التاريخ.

5 – يعمل بهذا التدبير إعتبارا من 31/1/2019.

يتوجب على مأموري النفوس تنفيذ هذه التعليمات ويتولون شخصيا تدقيق الاستمارات فور ورودها ومطابقتها عن السجلات دون سواها قبل توقيعها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام