المرابطون والصاعقة: تحرير فلسطين واجب على كل الامة العربية

عقد لقاء في مقر حركة الناصريين المستقلين المرابطون جمع أمين الهيئة العميد مصطفى حمدان ووفدا من منظمة الصاعقة يتقدمه مسؤول المنظمة في غزة محي الدين ابو دقة.

بعد اللقاء، أصدر المجتمعون بيانا اكدوا فيه “ان تحرير فلسطين وكل فلسطين وقدسها الشريف هو فرض شرعي ديني وواجب نضالي كفاحي على كل أبناء الأمة العربية”.

وثمنوا النضال المستمر للشعب الفلسطيني وصمود أهل غزة. واعتبروا “ان الانتصار العظيم على أرض الجمهورية العربية السورية سيكون في الايام القادمة بوابة العبور إلى اسقاط مشروع البيع والشراء المجاني ما بين القوى المتآمرة على القضية العربية المركزية فلسطين، وبالتالي فإن الجيش العربي السوري هو ركن أساسي في مسيرة تحرير فلسطين وعودة أهلنا إليها محررة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام