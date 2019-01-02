الرئيس روحاني خلال استقباله زياد النخالة: الطريق الوحيد هو الكفاح والمقاومة

شددَ الرئيسُ الايراني الشيخ حسن روحاني على أنَ السبيلَ الوحيدَ لحصولِ الشعبِ الفِلَسطيني المظلوم على حقوقهِ هوَ الصمود ومحاربة الكِيانِ الإسرائيلي.

وخلالَ استقبالهِ الأمينَ العامَّ لحركةِ الجهادِ الاسلامي زياد النخالة، أشارَ الشيخ روحاني إلى أنَّه يجبُ على كلِ المسلمينَ تقديمُ الدعمِ للقضيةِ الفِلَسطينية، وأكدَ أنَ الطريقَ الوحيدَ هوَ الكفاحُ والمقاومةُ لإعادةِ حقوقِ الشعبِ الفِلَسطيني، وتركيعِ العدوِ الصِهيوني.

بدوره، أثنى النخالة على الدور الكبير الذي تلعبه إيران في هزيمة المساعي التي تهدف إلى إغلاق ملف حقوق الشعب الفلسطيني. ولفت إلى أن ضغوط واشنطن على طهران هي جزء أيضاً من مشروع صفقة القرن.

المصدر: قناة المنار