وصول وفد من حزب الله الى بكركي لتهنئة البطريرك بشارة الراعي بالاعياد – موقع قناة المنار – لبنان
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January 2 2019 - 11:30

وصول وفد من حزب الله الى بكركي لتهنئة البطريرك بشارة الراعي بالاعياد

منذ 18 mins 2 January، 2019
أخبار موقع المنار

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