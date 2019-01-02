روسيا: ارتفاع ضحايا مبنى ماغنيتوغورسك إلى 16 بعد انتشال جثتين من بين الأنقاض

أكد المكتب الصحفي لوزارة الطوارئ الروسية الأربعاء، أنه تم إنتشال جثتين من تحت الأنقاض في مكان انفجار الغاز في البناية السكنية بمدينة ماغنيتاغورسك الروسية الواقع في منطقة أورال، ليصل عدد الضحايا إلى 16 شخصا. وقال متحدث الوزارة في حوار مع وكالة “سبوتنيك” تم إجلاء الجثتين الـ15 والـ16″. وحدد المتحدث أن الضحيتين امرأتان.

ووقع انهيار في مبنى سكني بمدينة ماغنيتاغورسك الاثنين الماضي، جراء انفجار غاز منزلي، مما نتج عنه مصرع العديد من الأشخاص وفقدان أكثر من 30 شخصا تحت الأنقاض. كما تم إجلاء السكان إلى عدد من أماكن الإقامة المؤقتة.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية