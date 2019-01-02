الرئيس النمساوي يدعو لبقاء أوروبا موحدة

أكد الرئيس النمساوي الكسندر فان دير بيلين أن “فكرة توحد أوروبا أصبحت مطلوبة بقوة في الفترة الحالية أكثر من أي فترة أخرى ماضية”.

وأوضح ألكسندر فان دير بيلين في خطابه السنوي بمناسبة العام الميلادي الجديد أن “فكرة الاتحاد الاوروبي نشأت بسبب الرغبة في الحفاظ على السلام في دول القارة”، مشيرا الى “أهمية الانتخابات المرتقبة للبرلمان الاوروبي والتي ستجري في أيار من العام الحالي”..

ولفت إلى “ضرورة أن يتمسك الأوروبيون من خلال الانتخابات المقبلة بفكرة أوروبا الموحدة ويؤكدون أن الحروب لن تعود وان السلام سوف يبقى”، مشيرا الى أن “أوروبا قد تعلمت من أخطائها السابقة وانضمت معا في وحدة قوية حتى يتسنى للجميع العيش في سلام”.

وذكر أن “الاتحاد الأوروبي أصبح أحد القوى العالمية الكبرى بسبب الرغبة القوية في حشد القدرات الوطنية لكل الدول معا في منظومة تكامل وتعاون مشترك من خلال كيان واحد عملاق”.

المصدر: وكالات