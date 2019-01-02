قناة تركية تعرض مقطعا مسجلا تقول إنه لنقل رفات خاشقجي

بثت قناة تلفزيونية تركية مقطعا مسجلا يظهر فيه رجال يحملون حقائب يفترض أنها تحتوي على رفات الصحفي السعودي جمال خاشقجي إلى داخل مقر إقامة قنصل بلاده في اسطنبول.

ويظهر في المقطع الذي بثته قناة الخبر رجالا يحملون ما تقول القناة إنها خمس حقائب في المجمل ويعبرون المدخل الرئيسي للمقر الذي يقع على مسافة قريبة من القنصلية التي قتل داخلها خاشقجي، في أوائل تشرين الأول/أكتوبر.

وقال مسؤول تركي إن التقرير الإعلامي، الذي بثته صحيفة صباح أيضا على موقعها الإلكتروني، يبدو دقيقا لكنه لم يذكر مزيدا من التفاصيل.

وقالت صحيفة صباح إن الحقائب نُقلت إلى مقر إقامة القنصل داخل حافلة صغيرة سوداء الساعة 3:09 عصرا بالتوقيت المحلي (12:09 بتوقيت غرينتش).

ولم يُعثر على رفات خاشقجي وسألت تركيا السعودية مرارا عن مكانها. وفتشت الشرطة التركية الشهر الماضي فيلا في منطقة ساحلية جنوب شرقي اسطنبول في إطار التحقيق.

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الأسبوع الماضي إن أنقرة تعمل مع دول أخرى لإحالة التحقيق في قضية خاشقجي إلى الأمم المتحدة.

المصدر: وكالة رويترز