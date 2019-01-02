نقل رضيع انتشل من تحت الأنقاض في ماغنيتوغورسك إلى موسكو

نقل طفل رضيع انتشل من تحت أنقاض المبنى المنهار في مدينة ماغنيتوغورسك الروسية، إلى موسكو للعلاج، حسبما أفادت وزارة الصحة الروسية، مساء الثلاثاء.

وقالت الوزارة إن طائرة خاصة نقلت الطفل من ماغنيتوغورسك إلى موسكو وهبطت في مطار “شيريميتيفو” بضواحي العاصمة الروسية، مضيفة أن الطفل سينقل فورا إلى مركز طبي خاص بجراحة الأطفال في حالات الطوارئ، مضيفة أنه لا يزال في حالة حرجة.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الطوارئ الروسية بانتشال طفل رضيع، وهو على قيد الحياة، من تحت الأنقاض في مدينة ماغنيتوغورسك التي انهار فيها أمس الاثنين مبنى سكني أدى لمصرع عدة أشخاص.

وانتشل الطفل الرضيع بعد مرور أكثر من يوم واحد من وقوع الكارثة المأساوية.

من جهته قالت خدمة الإسعاف إن الحالة الصحية للرضيع الذي يبلغ من العمر 10 أو11 شهرا، حرجة للغاية.

هذا وأفاد رئيس مقاطعة تشيليابينسك، بوريس دوبروفسكي، بأن ما أنقذ الرضيع أنه كان لحظة وقوع الحادث داخل سريره وملفوفا.

وجاء في بيان صدر عنه: “سمع رجال الإنقاذ صوت بكاء الطفل … وإن ما أنقذ هذا الرضيع هو أنه كان يرقد في سريره وملفوفا بشكل جيد”.

وانهار في مدينة ماغنيتوغورك، المبنى السكني المتعدد الطوابق جراء انفجار أنبوب الغاز، الأمر الذي أسفر عن مقتل 8 أشخاص على الأقل وإصابة 5 آخرين، فيما لا يزال أكثر من 35 شخصا في عداد المفقودين.

المصدر: وكالات