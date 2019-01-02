موجة سرقات في عكار وقوى الأمن باشرت التحقيقات لكشف الفاعلين

شهدت مناطق عكارية عدة موجة سرقات أقلقت الأهالي، فبعد إقدام مجهولين على سرقة منازل ومحال تجارية في بلدتي سيسوق ومجدلا، أواخر الأسبوع الماضي،أقدم مجهولون اليوم، بواسطة الخلع والكسر، على سرقة منزل عبدالله س. في بلدة وادي الجاموس، وقدرت قيمة المسروقات بحوالي 8 ألاف دولار أميركي.

وكان مجهولون قد اقدموا أمس وبواسطة الخلع والكسر، على سرقة محل تجاري، في بلدة وادي الجاموس، لصاحبه خضر ط.

وقد تقدم المتضررون بادعاءات أمام فصيلة درك العبدة في القوى الأمن الداخلي، التي باشرت تحقيقاتها تمهيدا لكشف الفاعلين.

كما كانت الملواطنة ريما ش. خ. قد إدعت أمام محفر بينو ضد مجهولين، بجرم الدخول بواسطة الكسر والخلع إلى منزلها في بلدة عكار العتيقة، وسرقوا مبلغا ماليا قدره ثمانية ملايين ليرة لبنانية، ومصاغا تقدر بقيمة حوالى 800 ألف ليرة لبنانية.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام