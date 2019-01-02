الجيش السوري يرد على خروقات الإرهابيين ويوقع خسائر في صفوفهم بريفي حماة وإدلب

نفذت وحدات من الجيش السوري العاملة في ريف حماة الشمالي ضربات مكثفة على محاور تحرك وتحصينات المجموعات الإرهابية، ذلك في إطار ردها على خروقات اتفاق المنطقة منزوعة السلاح في إدلب ومحيطها.

ودكت وحدات من الجيش مساء اليوم بالأسلحة الثقيلة مواقع وتحصينات إرهابيي تنظيم جبهة النصرة في أطراف بلدة جرجناز في ريف إدلب الجنوبي الشرقي وأوقعت في صفوفهم خسائر بالأفراد وذلك ردا على اعتدائهم على نقاط عسكرية تحمي القرى الآمنة في المنطقة.

وفي وقت سابق اليوم، وجهت وحدات الجيش رمايات نارية مركزة على مقرات وأماكن انتشار إرهابيي ما يسمى “الحزب التركستاني” الذى يضم مئات المرتزقة الأجانب في قرية قسطون بسهل الغاب في أقصى الريف الشمالي الغربي”.

وأسفرت الرمايات عن سقوط العديد من الإرهابيين بين قتيل ومصاب وتدمير مقرات تحوى على أسلحة وذخيرة وعتاد.

واستهدفت المجموعات الإرهابية المنتشرة في بلدة اللطامنة بالريف الشمالي أمس بقذائف صاروخية الأحياء السكنية في مدينة محردة ما تسبب بإصابة مدنيين اثنين بجروح ووقوع أضرار مادية بعدد من المنازل.

وردت وحدات من الجيش المتمركزة في محيط الحماميات والمغير وتل بزام أمس الأول عبر ضربات نارية مركزة على تحركات المجموعات الإرهابية التي جددت اعتداءاتها على نقاط عسكرية متمركزة لحماية البلدات الآمنة في ريف حماة الشمالي.

المصدر: سانا