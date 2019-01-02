قتيل صدما على أوتوستراد البوار

صدمت سيارة رباعية الدفع نوع هوندا crv مساء اليوم الثلاثاء المواطن بشارة يوسف نجيم مواليد العام 1958 دوريس بعلبك، بينما كان يجتاز المسلك الغربي لأوتوستراد البوار كسروان، ما أدى إلى وفاته على الفور وإصابة زوجة السائق بجروح طفيفة، نتيجة إصطدام رأسها بالزجاج الأمامي.

وحضرت إلى المكان القوى الأمنية وباشرت تحقيقاتها لمعرفة السيارة الصادمة، ونقلت فرق الإسعاف في مركز الدفاع المدني في العقيبة الجثة إلى مستشفى البوار الحكومي، فيما نقل الصليب الأحمر المرأة إلى المستشفى لتلقي العلاج. وتسبب الحادث بزحمة سير على المسلك.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام