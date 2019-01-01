ارتفاع ضحايا انهيار المبنى السكني في روسيا إلى 9 قتلى

أفاد مركز الإغاثة الذي يشرف على أعمال الإنقاذ وإزالة الأنقاض في مكان انهيار المبنى السكني في مدينة ماغنيتوغورسك الروسية، بالعثور على الجثة التاسعة لضحايا الكارثة.

وفي حديث لوكالة “تاس” أوضح مصدر في المركز بأن الجثة التي عثرت عليها فرق الإنقاذ تعود لامرأة.

وسابقا اليوم الثلاثاء، أفادت وزارة الطوارئ الروسية بالعثور على 3 جثث لضحايا حادث انهيار المبنى في ماغنيتوغورسك بمقاطعة تشيليابينسك (جنوب روسيا)، لترتفع حصيلة ضحايا الحادث إلى 8 قتلى.

من جهتها أعلنت سلطات المقاطعة الحداد غدا الأربعاء على ضحايا الكارثة.

وأفاد المكتب الصحفي لدائرة الطوارئ بأنه تم تحديد هوية 5 قتلى، مضيفا أن أعمال البحث في مكان الحادث تجري دون توقف.

وأضاف الوزارة أن 5 مصابين جراء الحادث لا يزالون راقدين في المستشفى حتى اليوم، مضيفة أن أحدهم في حالة حرجة جدا.

ولا يزال مصير 37 من سكان المبنى المنهار غامضا حتى الآن. وحسب ما أعلن سابقا يعود سبب انهيار عدة طوابق من المبنى السكني إلى انفجار أنبوب الغاز.

هذا وأفاد بتوقف عمليتي إزالة الحطام والإنقاذ لمدة يوم واحد تقريبا بسبب خطر وقوع انهيار جديد في المبنى.

وجاء في بيان صدر بهذا الصدد أن اللجنة الحكومية اعتمادا على نتائج التحليل التفصيلي لحالة المبنى اتخذت قرارا حول ضرورة تفكيك وإزالة الهياكل والجدران المتدلية.

من جانبه أعلن رئيس المقاطعة، بوريس دوبروفسكي، أن حكومته تقوم حاليا بالبحث عن الأموال لشراء شقق جديدة للمتضررين جراء انهيار المبنى.

وقال: “سنبلغ الناس بالدعم المالي المخصص لهم، كما نبحث عن الأموال لشراء الشقق للمتضررين”.

المصدر: وكالات